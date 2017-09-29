Мероприятия на территории Гусевского городского округа в октябре
29 сентябрь 2017, 19:10
Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в октябре 2017 года.
01.10 в 17.00 – Концерт ВИА «Поющие гитары»
Городской дом культуры
01.10 в 13.00 и в 15.00 – Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) взрослые, юноши
Городской Стадион
01.10 в 11.00 – Соревнования по шашкам среди пожилых людей
Реабилитационный центр г. Гусева
01.10 в 11.00 – Соревнования по шашкам среди пожилых людей
МАОУ СОШ № 3
02.10 в 16.00 – Муниципальный конкурс «До-ми-соль-ка», посвященный Международному дню музыки
Городской дом культуры
02.10 в 16.00 – Творческая акция, посвященная Международному дню музыки
Территория Детской школы искусств
04.10 в 16.00 – Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя
Городской дом культуры
04.10 в 15.00 – Муниципальный этап Областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»
п. Михайлово
07.10 в 13.00 – Открытие творческого сезона ГДК «Огонь души»
Городской дом культуры
07.10 в 11.00 – Соревнования по настольному теннису среди пожилых людей
МАУ «ФОК г. Гусева»
08.10 в 16.00 – Интеллектуальная экологическая игра «МИР вокруг нас»
Детская школа искусств
08.10 в 10.00 – Турнир по бильярдному спорту, посвященный Дню учителя
Бильярдный клуб Пирамида г. Гусева
01.10 в 17.00 – Концерт ВИА «Поющие гитары»
Городской дом культуры
01.10 в 13.00 и в 15.00 – Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) взрослые, юноши
Городской Стадион
01.10 в 11.00 – Соревнования по шашкам среди пожилых людей
Реабилитационный центр г. Гусева
01.10 в 11.00 – Соревнования по шашкам среди пожилых людей
МАОУ СОШ № 3
02.10 в 16.00 – Муниципальный конкурс «До-ми-соль-ка», посвященный Международному дню музыки
Городской дом культуры
02.10 в 16.00 – Творческая акция, посвященная Международному дню музыки
Территория Детской школы искусств
04.10 в 16.00 – Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя
Городской дом культуры
04.10 в 15.00 – Муниципальный этап Областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»
п. Михайлово
07.10 в 13.00 – Открытие творческого сезона ГДК «Огонь души»
Городской дом культуры
07.10 в 11.00 – Соревнования по настольному теннису среди пожилых людей
МАУ «ФОК г. Гусева»
08.10 в 16.00 – Интеллектуальная экологическая игра «МИР вокруг нас»
Детская школа искусств
08.10 в 10.00 – Турнир по бильярдному спорту, посвященный Дню учителя
Бильярдный клуб Пирамида г. Гусева
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