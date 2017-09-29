Мероприятия на территории Гусевского городского округа в октябре

29 сентябрь 2017, 19:10

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в октябре 2017 года.



01.10 в 17.00 – Концерт ВИА «Поющие гитары»

Городской дом культуры



01.10 в 13.00 и в 15.00 – Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) взрослые, юноши

Городской Стадион



01.10 в 11.00 – Соревнования по шашкам среди пожилых людей

Реабилитационный центр г. Гусева



01.10 в 11.00 – Соревнования по шашкам среди пожилых людей

МАОУ СОШ № 3



02.10 в 16.00 – Муниципальный конкурс «До-ми-соль-ка», посвященный Международному дню музыки

Городской дом культуры



02.10 в 16.00 – Творческая акция, посвященная Международному дню музыки

Территория Детской школы искусств



04.10 в 16.00 – Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя

Городской дом культуры



04.10 в 15.00 – Муниципальный этап Областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»

п. Михайлово



07.10 в 13.00 – Открытие творческого сезона ГДК «Огонь души»

Городской дом культуры



07.10 в 11.00 – Соревнования по настольному теннису среди пожилых людей

МАУ «ФОК г. Гусева»



08.10 в 16.00 – Интеллектуальная экологическая игра «МИР вокруг нас»

Детская школа искусств



08.10 в 10.00 – Турнир по бильярдному спорту, посвященный Дню учителя

Бильярдный клуб Пирамида г. Гусева

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