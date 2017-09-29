Со 2 по 4 октября роспотребнадзор проведёт «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей

29 сентябрь 2017, 20:24

Со 2 по 4 октября 2017 года в Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области, его территориальных отделах, с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области», с целью информирования граждан, начнет работу тематическая «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей, приуроченная ко Дню пожилого человека.



Получить интересующую Вас информацию можно с 10:00 до 16:00, по телефону: 61-69-13, а также в Консультационном центре по вопросам защиты прав потребителей на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» по телефону: 53-84-36.



В городах области:

- в Немане 8-(40162)-2-35-58;

- в Зеленоградске 8-(40150)-3-29-59;

- в Гусеве 8-(40143)-3-27-66;

- в Черняховске 8-(40141)-3-21-24;

- в Багратионовске 8-(40156)-3-20-03;

- в Гурьевске 74-14-84.

146 просмотров