Центр раннего развития
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Со 2 по 4 октября роспотребнадзор проведёт «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей

29 сентябрь 2017, 20:24
Со 2 по 4 октября роспотребнадзор проведёт «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей
Со 2 по 4 октября 2017 года в Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области, его территориальных отделах, с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области», с целью информирования граждан, начнет работу тематическая «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей, приуроченная ко Дню пожилого человека.

Получить интересующую Вас информацию можно с 10:00 до 16:00, по телефону: 61-69-13, а также в Консультационном центре по вопросам защиты прав потребителей на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» по телефону: 53-84-36.

В городах области:
- в Немане 8-(40162)-2-35-58;
- в Зеленоградске 8-(40150)-3-29-59;
- в Гусеве 8-(40143)-3-27-66;
- в Черняховске 8-(40141)-3-21-24;
- в Багратионовске 8-(40156)-3-20-03;
- в Гурьевске 74-14-84.
Теги: горячая линия Роспотребнадзор
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