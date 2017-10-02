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3 и 4 октября городская прокуратура проведёт «горячую линию» по вопросу социальных прав граждан

2 октябрь 2017, 19:06
3 и 4 октября городская прокуратура проведёт «горячую линию» по вопросу социальных прав граждан
Уважаемые жители Гусевского городского округа!

Гусевской городской прокуратурой 3 и 4 октября 2017 года с 11-00 часов до 13-00 часов проводится «горячая линия» приуроченная к Международному дню пожилого человека по вопросу социальных прав граждан.

Указанная «горячая телефонная линия» будет проводиться помощником Гусевского городского прокурора Смирновым Игорем Александровичем по телефону 8-401-43-3-49-24. По указанному номеру телефона граждане могут сообщить обо всех нарушениях в указанной сфере.
Теги: горячая линия прокуратура
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