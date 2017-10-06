С 19 по 21 октября в Гусеве пройдет Первенство области по боксу среди учащихся образовательных организаций

6 октябрь 2017, 12:57

С 19 по 21 октября в Гусевской школе бокса пройдет Первенство Министерства образования Калининградской области среди учащихся образовательных организаций памяти заслуженного тренера РСФСР А.А. Сорокина по боксу.



19 октября в 17:00 - торжественное открытие соревнований, предварительные бои.

20 октября в 15:00 - продолжение соревнований, полуфиналы.

21 октября в 12:00 - финальные бои, награждение.

119 просмотров