Стройцентр
Мероприятия / Главное

С 19 по 21 октября в Гусеве пройдет Первенство области по боксу среди учащихся образовательных организаций

6 октябрь 2017, 12:57
С 19 по 21 октября в Гусеве пройдет Первенство области по боксу среди учащихся образовательных организаций
С 19 по 21 октября в Гусевской школе бокса пройдет Первенство Министерства образования Калининградской области среди учащихся образовательных организаций памяти заслуженного тренера РСФСР А.А. Сорокина по боксу.

19 октября в 17:00 - торжественное открытие соревнований, предварительные бои.
20 октября в 15:00 - продолжение соревнований, полуфиналы.
21 октября в 12:00 - финальные бои, награждение.
Теги: бокс соревнование
119 просмотров
0
Другие новости по теме
1 ноября в Школе бокса пройдёт Спартакиада Гусевского городского округа по гиревому спорту
1 ноября в Школе бокса пройдёт Спартакиада Гусевского городского округа по гиревому спорту
18 октября в Школе бокса пройдёт открытое первенство по гиревому спорту
18 октября в Школе бокса пройдёт открытое первенство по гиревому спорту
В Гусеве пройдёт областной турнир по боксу, приуроченный к Дню города
В Гусеве пройдёт областной турнир по боксу, приуроченный к Дню города
День города Гусева 290 лет - программа праздничных мероприятий
День города Гусева 290 лет - программа праздничных мероприятий

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»