6 октябрь 2017, 13:44

В Гусеве пройдет молодежный творческий конкурс «Мой край», посвященном Году экологии в Российской Федерации. Организаторами конкурса являются отдел молодежной политики Управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования, МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова».В конкурсе могут принять участие молодые граждане, проживающие на территории МО «Гусевский городской округ». Возрастные категории участников: 1 группа: 7-14 лет; 2 группа: 15-25 лет; 3 группа: 26-35 лет.К участию в конкурсе принимаются творческие работы молодежи по следующим номинациям: «Литературное творчество», «Рисунок», «Декоративно-прикладное искусство». Работа может быть выполнена одним автором.Работы принимаются в отделе молодежной политики Управления по культуре, спорту и делам молодежи (каб. 303, ул. Ульяновых д. 8). Телефон для справок: 3-61-10, 3-60-55.Подведение итогов конкурса состоится 30 ноября 2017 года в 16.00 в МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова».