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В Гусеве пройдет молодежный творческий конкурс «Мой край»

6 октябрь 2017, 13:44
В Гусеве пройдет молодежный творческий конкурс «Мой край»
В Гусеве пройдет молодежный творческий конкурс «Мой край», посвященном Году экологии в Российской Федерации. Организаторами конкурса являются отдел молодежной политики Управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования, МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова».

В конкурсе могут принять участие молодые граждане, проживающие на территории МО «Гусевский городской округ». Возрастные категории участников: 1 группа: 7-14 лет; 2 группа: 15-25 лет; 3 группа: 26-35 лет.

К участию в конкурсе принимаются творческие работы молодежи по следующим номинациям: «Литературное творчество», «Рисунок», «Декоративно-прикладное искусство». Работа может быть выполнена одним автором.

Работы принимаются в отделе молодежной политики Управления по культуре, спорту и делам молодежи (каб. 303, ул. Ульяновых д. 8). Телефон для справок: 3-61-10, 3-60-55.

Подведение итогов конкурса состоится 30 ноября 2017 года в 16.00 в МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова».

Положение о конкурсе «Мой край» (Посмотреть онлайн) [35,5 Kb] (cкачиваний: 6)
Теги: конкурс
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