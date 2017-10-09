В Гусеве проходит муниципальный этап конкурса «Лучший папа»
9 октябрь 2017, 17:31
17 октября 2017 года Гусевское отделение ОО «Союз женщин России» по инициативе «Союза женщин Калининградской области» при поддержке Министерства социальной политики Калининградской области и партии «Единая Россия» проводит ежегодный муниципальный этап конкурса «Лучший папа».Теги: конкурс
Данный конкурс направлен на популяризацию значимости отцовства и укрепление роли отца в семье.
Конкурс «Лучший папа» проводится по следующим номинациям:
Заявки на участие принимаются по адресу: г. Гусев, пр. Ленина, д. 50, по телефону 3-35-57 или по эл. адресу: kcson2006@mail.ru до 15 октября 2017 года.
Данный конкурс направлен на популяризацию значимости отцовства и укрепление роли отца в семье.
Конкурс «Лучший папа» проводится по следующим номинациям:
- «Лучший папа многодетной семьи»;
- «Лучший папа – производственник, предприниматель, депутат, служащий и т. д.»;
- «Лучший папа – фермер»;
- «Самый лучший папа в поколении (ветеран, дедушка, прадедушка);
- «Лучший папа спортсмен».
Заявки на участие принимаются по адресу: г. Гусев, пр. Ленина, д. 50, по телефону 3-35-57 или по эл. адресу: kcson2006@mail.ru до 15 октября 2017 года.
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