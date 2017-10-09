17 ноября Московский независимый театр покажет в ГДК комедию «Потрясающая баба»

9 октябрь 2017, 20:57

«Московский независимый театр» приглашаем жителей и гостей города Гусева посетить замечательную комедию «Потрясающая баба».



Спектакль пройдет в городском доме культуры города Гусева 17 ноября в 19:00.



В унылый и однообразный мир мужчины, живущего в одиночестве, словно вихрь врывается, весёлая и смешная женщина, перевернув его жизнь вверх ногами. Она заставляет его радоваться каждому дню, смотреть с улыбкой на череду невероятных событий и поверить в любовь.

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