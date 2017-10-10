Городской Дом культуры проводит конкурс детского рисунка
10 октябрь 2017, 15:31
Городской Дом культуры проводит конкурс детского рисунка на тему «Любимый герой Русской сказки». Конкурс будет проводиться среди участников возрастных категорий 3-5 лет и 5-10 лет. Победителей ждут билеты на городские утренники.Теги: конкурс
Чтобы принять участие в конкурсе надо отправить рисунок на электронный адреc maugdk@mail.ru или принести оригинал по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, д.11, 3 этаж. Работы будут приниматься до 12 ноября.
Победители будут определены путем голосования в группе Городского Дома культуры в социальной сети в «ВКонтакте». Голосования будут проходить с 13 ноября по 10 декабря и свой голос смогут отдать только участники группы. Результаты будут объявлены 12 декабря.
Победители первых мест получат по два пригласительных на любой городской детский утренник, за второе и третье место по одному пригласительному.
Чтобы принять участие в конкурсе надо отправить рисунок на электронный адреc maugdk@mail.ru или принести оригинал по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, д.11, 3 этаж. Работы будут приниматься до 12 ноября.
Победители будут определены путем голосования в группе Городского Дома культуры в социальной сети в «ВКонтакте». Голосования будут проходить с 13 ноября по 10 декабря и свой голос смогут отдать только участники группы. Результаты будут объявлены 12 декабря.
Победители первых мест получат по два пригласительных на любой городской детский утренник, за второе и третье место по одному пригласительному.
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