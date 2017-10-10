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Городской Дом культуры проводит конкурс детского рисунка

10 октябрь 2017, 15:31
Городской Дом культуры проводит конкурс детского рисунка на тему «Любимый герой Русской сказки». Конкурс будет проводиться среди участников возрастных категорий 3-5 лет и 5-10 лет. Победителей ждут билеты на городские утренники.

Чтобы принять участие в конкурсе надо отправить рисунок на электронный адреc maugdk@mail.ru или принести оригинал по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, д.11, 3 этаж. Работы будут приниматься до 12 ноября.

Победители будут определены путем голосования в группе Городского Дома культуры в социальной сети в «ВКонтакте». Голосования будут проходить с 13 ноября по 10 декабря и свой голос смогут отдать только участники группы. Результаты будут объявлены 12 декабря.

Победители первых мест получат по два пригласительных на любой городской детский утренник, за второе и третье место по одному пригласительному.
Теги: конкурс
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Конь в пальто
# 1Конь в пальто
Таки прям ДЕСКОГО? Грамотеи,блин клинтон!
Сегодня, 00:19   ЦитироватьОтветить0
Исправились
# 2Исправились
Конь в пальто,
Не набрасывайтесь. Спасибо за подсказку конечно, но с таким валом мероприятий, в том числе огромным объемом афиш и новостей произошла человеческая ошибка. Ничего страшного. Исправили. 1:10. ДК еще не спит. #наблагородины
Сегодня, 01:10   ЦитироватьОтветить0

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