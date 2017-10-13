21 октября Московский театр «Курсив» покажет в ГДК искрометную комедию «Дорогая тетушка»

13 октябрь 2017, 14:58

21 октября в 19:00 Московский театр «Курсив» покажет в Городском Доме культуры искрометную комедию «Дорогая тетушка» об изобретательных жуликах, устроивших охоту за тетушкиным за наследством. Финал истории фееричен непредсказуем.



Стоимость билета от 300 рублей.



Справки по телефону: 8(40143)3-38-44

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