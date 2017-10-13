21 октября Московский театр «Курсив» покажет в ГДК искрометную комедию «Дорогая тетушка»
13 октябрь 2017, 14:58
21 октября в 19:00 Московский театр «Курсив» покажет в Городском Доме культуры искрометную комедию «Дорогая тетушка» об изобретательных жуликах, устроивших охоту за тетушкиным за наследством. Финал истории фееричен непредсказуем.театр Городской дом культуры
Стоимость билета от 300 рублей.
Справки по телефону: 8(40143)3-38-44
Стоимость билета от 300 рублей.
Справки по телефону: 8(40143)3-38-44
142 просмотра
0