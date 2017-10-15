Городская администрация проводит конкурс социальной рекламы «П.О.Р.А!»

15 октябрь 2017, 00:53

Название конкурсной работы должно начинаться с призыва «П.О.Р.А!». Например:

«П.О.Р.А! сделать город ярче»



«П.О.Р.А! делать добрые поступки»



«П.О.Р.А! вспомнить»



«П.О.Р.А! сделать любимый город чище»



Темы на ноябрь месяц:

Чистота – это общее дело!

Пора делать добро!

Скажи нет курению!

Поздравим Мам!



Администрация Гусевского городского округа проводит конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.Анимированная заставка или видеоролик - должен быть в формате DVD-Видео, общей продолжительностью не более 30 секунд, без звукового сопровождения. Каждое произведение должно сопровождаться текстовым описанием сценария.Сведения, содержащиеся в представленных на конкурс материалах, должны быть достоверными. Изображение должно быть красочным и нести позитивный заряд. Следует избегать использования изобразительных штампов (перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и пр.).Все конкурсные материалы будут оцениваться ежемесячно. Прием конкурсных работ осуществляется до 20 числа каждого месяца. Желающие принять участие в конкурсе, должны принести видеоролик по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, каб.303, в рабочие дни.Жюри будет определять по три победителя. За первое место - денежный приз в размере 8 000 рублей, за второе - 4 000 рублей, за третье - 3 000 рублей. Организаторами могут учреждаться дополнительные призы и премии, для поощрения отличившихся конкурсантов, в том числе и «Приз зрительских симпатий».