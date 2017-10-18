19 октября состоится торжественное открытие мини-стадиона на территории школы №5
18 октябрь 2017, 14:18
Дорогие жители города Гусева!Теги: стадион школа
Школа № 5 делится своей радостью. На территории школы открывается новый мини-стадион, построенный по программе «Газпром-детям».
Торжественное мероприятие по открытию мини-стадиона состоится 19 октября в 14.30.
Приглашаем всех желающих!
Школа № 5 делится своей радостью. На территории школы открывается новый мини-стадион, построенный по программе «Газпром-детям».
Торжественное мероприятие по открытию мини-стадиона состоится 19 октября в 14.30.
Приглашаем всех желающих!
Администрация школы №5
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