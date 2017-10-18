19 октября состоится торжественное открытие мини-стадиона на территории школы №5

Дорогие жители города Гусева!Школа № 5 делится своей радостью. На территории школы открывается новый мини-стадион, построенный по программе «Газпром-детям».Торжественное мероприятие по открытию мини-стадиона состоится 19 октября в 14.30.Приглашаем всех желающих!

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