Объявления
Новости / Мероприятия

20 октября в ТЦ «Восток» состоится дегустация конфет Фабрики «АтАг»

19 октябрь 2017, 16:20
20 октября в ТЦ «Восток» состоится дегустация конфет Фабрики «АтАг»
В пятницу, 20 октября, с 13:00 до 18:00 на 1 этаже ТЦ «Восток» состоится дегустация конфет Фабрики «АтАг» (Вологодская обл., п. Шексна).

Фабрика работает с 1997 года. Названия и вкус конфет вас приятно удивят: «Слеза мужчины», «Укус женщины», «Заводная теща», «Дедушкины воспоминания», «Кочегар Петя», «Золото партии», «Серый кардинал» и многие, многие другие – более 20-ти видов.

Приглашаем Вас на дегустацию!

Пробуйте и покупайте!
Теги: дигустация
296 просмотров   |   2 комментария
0
Другие новости по теме
1 августа пройдёт XXI Международный легкоатлетический пробег Гусев - Голдап
1 августа пройдёт XXI Международный легкоатлетический пробег Гусев - Голдап
1 апреля в городском музее состоится открытие выставки «Слава труду»
1 апреля в городском музее состоится открытие выставки «Слава труду»
23 сентября в ГРЭСовском лесу пройдут областные соревнования по легкоатлетическому кроссу
23 сентября в ГРЭСовском лесу пройдут областные соревнования по легкоатлетическому кроссу
ГДК приглашает всех на комедию «Любовные похождения женатого мужчины»
ГДК приглашает всех на комедию «Любовные похождения женатого мужчины»
Стефаныч
# 1Стефаныч
У кого можно уточнить..только дегустация или продажа-дегустация. Купить можно будет?
Сегодня, 16:59   ЦитироватьОтветить1
Стефаныч
# 2Стефаныч
спасибо..уже уточнили
Сегодня, 17:02   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»