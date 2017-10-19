20 октября в ТЦ «Восток» состоится дегустация конфет Фабрики «АтАг»

19 октябрь 2017, 16:20

В пятницу, 20 октября, с 13:00 до 18:00 на 1 этаже ТЦ «Восток» состоится дегустация конфет Фабрики «АтАг» (Вологодская обл., п. Шексна).



Фабрика работает с 1997 года. Названия и вкус конфет вас приятно удивят: «Слеза мужчины», «Укус женщины», «Заводная теща», «Дедушкины воспоминания», «Кочегар Петя», «Золото партии», «Серый кардинал» и многие, многие другие – более 20-ти видов.



Приглашаем Вас на дегустацию!



Пробуйте и покупайте!

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