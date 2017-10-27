Сегодня в ДШИ открывается V Международный конкурс детского творчества «Времена года в Гусеве»

27 октябрь 2017, 11:38

Сегодня 27 октября в ДШИ открывается V Международный конкурс детского творчества «Времена года в Гусеве» памяти К. Донелайтиса.



В программе:



27 октября

16.00 – церемония возложения цветов к памятнику К.Донелайтиса

17.00 - торжественное открытие конкурса в концертном зале ДШИ, концерт членов жюри и лауреатов конкурса прошлых лет.



28 октября

11.00 - творческие состязания в номинациях: народные инструменты, искусствознание, хореографическое творчество.



29 октября

10.30 - творческие состязания в номинациях: фортепиано, струнно-смычковые инструменты.



Для участия в конкурсных мероприятиях поступили заявки от более 700 учащихся из 43 творческих образовательных организаций Калининградской области, городов Литвы и Беларуси. Пожалуй, это самый масштабный детский творческий форум в Калининградской области.



В работе жюри примут участие ведущие преподаватели области и приглашенные специалисты по всем направлениям искусств.



Жюри в номинации «Народные инструменты» возглавляет М.В. Зуденков (профессор Петрозаводской Государственной консерватории им. А.К. Глазунова),



в номинации «Фортепиано» - В. Витайте (профессор Литовской Академии музыки. г.Вильнюс. Литва),



в номинации «Хореографическое творчество» - А.Л. Носихин (лауреат Государственной премии Правительства РФ "Душа России", Заслуженный работник культуры России, доцент кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского Гуманитарного университет профсоюзов, член правления Международного союза хореографов),



в номинации «Струнно-смычковые инструменты» - С.Г. Грибовская (Заслуженная артистка РФ, директор КОМК им.С. Рахманинова, г. Калининград)



В номинации «Изобразительное искусство» конкурсные просмотры состоялись 21 октября. Председатель жюри - И.В. Исаев (член союза художников РФ, художник график, дизайнер). Подведены итоги. Из 150 заявленных номинантов 65 участников стали лауреатами и дипломантами. С 27 октября в ДШИ открыта выставка лучших работ юных талантливых художников, победителей V Международного конкурса детского творчества «Времена года в Гусеве».



Поздравляем победителей-художников и желаем успешных конкурсных дней остальным участникам!



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