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Сегодня в ДШИ открывается V Международный конкурс детского творчества «Времена года в Гусеве»

27 октябрь 2017, 11:38
Сегодня 27 октября в ДШИ открывается V Международный конкурс детского творчества «Времена года в Гусеве» памяти К. Донелайтиса.

В программе:

27 октября
16.00 – церемония возложения цветов к памятнику К.Донелайтиса
17.00 - торжественное открытие конкурса в концертном зале ДШИ, концерт членов жюри и лауреатов конкурса прошлых лет.

28 октября
11.00 - творческие состязания в номинациях: народные инструменты, искусствознание, хореографическое творчество.

29 октября
10.30 - творческие состязания в номинациях: фортепиано, струнно-смычковые инструменты.

Для участия в конкурсных мероприятиях поступили заявки от более 700 учащихся из 43 творческих образовательных организаций Калининградской области, городов Литвы и Беларуси. Пожалуй, это самый масштабный детский творческий форум в Калининградской области.

В работе жюри примут участие ведущие преподаватели области и приглашенные специалисты по всем направлениям искусств.

Жюри в номинации «Народные инструменты» возглавляет М.В. Зуденков (профессор Петрозаводской Государственной консерватории им. А.К. Глазунова),

в номинации «Фортепиано» - В. Витайте (профессор Литовской Академии музыки. г.Вильнюс. Литва),

в номинации «Хореографическое творчество» - А.Л. Носихин (лауреат Государственной премии Правительства РФ "Душа России", Заслуженный работник культуры России, доцент кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского Гуманитарного университет профсоюзов, член правления Международного союза хореографов),

в номинации «Струнно-смычковые инструменты» - С.Г. Грибовская (Заслуженная артистка РФ, директор КОМК им.С. Рахманинова, г. Калининград)

В номинации «Изобразительное искусство» конкурсные просмотры состоялись 21 октября. Председатель жюри - И.В. Исаев (член союза художников РФ, художник график, дизайнер). Подведены итоги. Из 150 заявленных номинантов 65 участников стали лауреатами и дипломантами. С 27 октября в ДШИ открыта выставка лучших работ юных талантливых художников, победителей V Международного конкурса детского творчества «Времена года в Гусеве».

Поздравляем победителей-художников и желаем успешных конкурсных дней остальным участникам!

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Теги: ДШИ конкурс
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