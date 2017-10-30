Стройцентр
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График проведения мероприятий по выполнению нормативов ГТО 2018 году

30 октябрь 2017, 11:11
Уважаемые Гусевцы.

2018 году каждый желающий сможет принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. Мероприятия будут проходить на городском стадионе.

Календарь тестирования норм ГТО в 2018 году:

  • С 17 февраля по 12 марта
  • С 12 мая по 27 мая
  • С 23 июня по 8 июля
  • С 1 сентября по 27 октября
Теги: гто стадион
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