График проведения мероприятий по выполнению нормативов ГТО 2018 году

30 октябрь 2017, 11:11

С 17 февраля по 12 марта



С 12 мая по 27 мая



С 23 июня по 8 июля



С 1 сентября по 27 октября



Уважаемые Гусевцы.2018 году каждый желающий сможет принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. Мероприятия будут проходить на городском стадионе.Календарь тестирования норм ГТО в 2018 году: