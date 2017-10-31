Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре
31 октябрь 2017, 12:34
Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в ноябре 2017 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
3 ноября в 15.00 – Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Детская школа искусств
3 ноября в 17.00 – Торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию газеты «За доблестный труд»
Городской дом культуры
3 ноября в течение дня – День информации «Пока мы едины – мы непобедимы»
Центральная библиотека
3 ноября в течение – дня Акция «Дружный народ – крепкая держава»
Центральная библиотека
4 ноября в 13.00 – Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства
Городской дом культуры
4 ноября в 19.00 – «Ночь искусств-2017»
Гусевский музей
4 ноября 19.00 – Открытие международного выставочного проекта «Краски мироздания»
Гусевский музей
с 3 по 19 ноября в 16.00 – Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди мальчиков и девочек по программе «Мини-футбол в школу»
МАУ «ФОК г. Гусева»
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
3 ноября в 15.00 – Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Детская школа искусств
3 ноября в 17.00 – Торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию газеты «За доблестный труд»
Городской дом культуры
3 ноября в течение дня – День информации «Пока мы едины – мы непобедимы»
Центральная библиотека
3 ноября в течение – дня Акция «Дружный народ – крепкая держава»
Центральная библиотека
4 ноября в 13.00 – Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства
Городской дом культуры
4 ноября в 19.00 – «Ночь искусств-2017»
Гусевский музей
4 ноября 19.00 – Открытие международного выставочного проекта «Краски мироздания»
Гусевский музей
с 3 по 19 ноября в 16.00 – Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди мальчиков и девочек по программе «Мини-футбол в школу»
МАУ «ФОК г. Гусева»
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