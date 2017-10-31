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Гусевский музей приглашает 4 ноября на «Ночь искусств – 2017»

31 октябрь 2017, 15:02
Гусевский музей приглашает 4 ноября на «Ночь искусств – 2017»
Городском музей 4 ноября с 19.00 до 23.00 присоединяется ко Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств - 2017». В этом году мероприятие пройдёт под девизом "Искусство объединяет". Участников акции ждет открытие новых выставочных проектов, выступление талантливых творческих коллективов и мастер-класс по декоративно-прикладному искусству.

В 19:00 в Большом выставочном зале музея состоится торжественное открытие культурно-образовательного проекта «Краски мироздания». Жители и гости города смогут познакомиться с творчеством художников-космистов из России и ближнего зарубежья, прослушать интересную лекцию, насладиться выступлением Калининградского областного симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана. Прекрасные стихи поэтов Серебряного века прозвучат в исполнении артистов театра «Дель» (г. Калининград).

В рамках акции также состоится открытие выставки «Мой рок-н-ролл» творческой группы «Отцы и дети», работающей в технике левкас.

В 21:00 инструментальный ансамбль «Акцент» под управлением Станислава Матковского выступит с программой «Настройся на джаз!». В это же время начнется мастер-класс педагога гусевской ДШИ Маргариты Батясовой, где все желающие смогут познакомиться с техникой печати на ткани и унести с собой выполненные своими руками сувениры.

В завершение «Ночи искусств - 2017» в Гусевском музее выступит местная рок-группа «Рефлексия» с программой «Акустика», участники музыкального коллектива исполнять популярные рок-композиции и собственные песни.

Ждем всех желающих!

Вход свободный. Количество мест ограничено.
Теги: Ночь искусств музей
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