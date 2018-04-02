В Гусевском политехе состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по группе специальностей «Экономика и управление».
Лучшие студенты экономических специальностей области встретились для того, чтобы в интеллектуальной борьбе выбрать сильнейшего. За право представлять область на заключительном этапе в Санкт-Петербурге боролись восемь студентов из шести образовательных организаций.
Места распределились следующим образом:
1 место — Дарья Бобкова (Гусевский политехнический техникум);
2 место — Мария Мушталер (Гусевский агропромышленный колледж);
3 место — Марина Скочик (КМРК)
В Гусевском политехе прошел региональный этап олимпиады профессионального мастерства «Экономика и управление»
2 апреля 2018, 12:05
политех
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