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В Гусевском политехе прошел региональный этап олимпиады профессионального мастерства «Экономика и управление»

2 апреля 2018, 12:05
В Гусевском политехе прошел региональный этап олимпиады профессионального мастерства «Экономика и управление»
В Гусевском политехе состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по группе специальностей «Экономика и управление».

Лучшие студенты экономических специальностей области встретились для того, чтобы в интеллектуальной борьбе выбрать сильнейшего. За право представлять область на заключительном этапе в Санкт-Петербурге боролись восемь студентов из шести образовательных организаций.

Места распределились следующим образом:

1 место — Дарья Бобкова (Гусевский политехнический техникум);
2 место — Мария Мушталер (Гусевский агропромышленный колледж);
3 место — Марина Скочик (КМРК)
политех
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