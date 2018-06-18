Ребята уже написали ЕГЭ по восьми предметам, а сегодня они сдавали биологию и иностранные языки (письменная часть). Экзаменационная работа по биологии состояла из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводилось 3,5 часа (210 минут).
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов. Экзамен по иностранным языкам состоял из четырёх разделов, включающих в себя 40 заданий. На выполнение работы одиннадцатиклассникам отводилось 3 часа (180 минут). Минимальный балл по иностранным языкам — 22 балла. Результаты будут известны не позднее 5 июля.
Впереди у одиннадцатиклассников последние два экзамена: 20 июня они сдают физику и литературу.
Тем временем выпускники девятых классов уже сдали все экзамены и сегодня ждут последних результатов.
Близится к завершению государственная итоговая аттестация выпускников одиннадцатых классов
18 июня 2018, 18:06
ЕГЭ
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