Житель Гусева купил на благотворительном аукционе встречу с мэром Янтарного Заливатским
8 ноябрь 2017, 22:41
Встречу с главой администрации Янтарного Алексеем Заливатским продали на благотворительном онлайн-аукционе проекта Meet For Charity за 25 тысяч рублей. Вырученные деньги пойдут в поддержку «Верю в чудо».Теги: аукцион благотворительность
25 тысяч рублей за встречу заплатил житель Гусева Александр Моисеенко. «Алексей действительно интересный человек, с которым приятно познакомиться», — пояснил победитель. По его словам, конкретных вопросов, которые хотелось бы обсудить, нет. При этом было желание «поддержать оригинальную идею».
В описании аукциона указывалось, что с Заливатским можно обсудить разные темы: «От муниципального управления до PR-менеджмента и блокчейн-технологий. Но главное — это возможность знакомства с интересным человеком. На встрече с победителем Алексей Заливатский расскажет, почему обязательно стоит приехать в Янтарный, в чём заключаются особенности работы в муниципалитете и как всегда стоять на своём».
25 тысяч рублей за встречу заплатил житель Гусева Александр Моисеенко. «Алексей действительно интересный человек, с которым приятно познакомиться», — пояснил победитель. По его словам, конкретных вопросов, которые хотелось бы обсудить, нет. При этом было желание «поддержать оригинальную идею».
В описании аукциона указывалось, что с Заливатским можно обсудить разные темы: «От муниципального управления до PR-менеджмента и блокчейн-технологий. Но главное — это возможность знакомства с интересным человеком. На встрече с победителем Алексей Заливатский расскажет, почему обязательно стоит приехать в Янтарный, в чём заключаются особенности работы в муниципалитете и как всегда стоять на своём».
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