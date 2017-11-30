В комплексном социальном центре прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

30 ноябрь 2017, 18:24

30 ноября 2017 года в социально - реабилитационном отделении при МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» состоялась ежемесячная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди первичных ветеранских организаций, граждан пожилого возраста и инвалидов.



Места распределились следующим образом:

1 место - команда «Ромашка» - Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов МО «ГГО»;

2 место – команда «Звездочка» - МБУ «КЦСОН в ГГО»;

3 место разделили две команды - «Бригантина» - Гусевское местное отделение «Всероссийское общество слепых» и «Виктория» - МБУ «КЦСОН в ГГО».

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