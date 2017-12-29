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Волонтёры провели незабываемые Новогодние утренники для детей с ограниченными возможностями здоровья

29 декабрь 2017, 18:38
Доброе дело согреет теплом не только ребенка, но и греет мысль каждого человека о том, что и он сделал этот мир чуть лучше!

Такими волшебниками на протяжении нескольких лет в канун Новогодних праздников становятся коллектив магазина «Орбита» во главе с отзывчивым и добрым человеком Гунько Таисией Алексеевной, волонтеры Гусевского политехнического техникума во главе с прекрасным и талантливым человеком Канаевой Екатериной Николаевной и волонтеры детского объединения «Содружества» МОУ СОШ № 5 во главе с педагогом дополнительного образования Ивановой Галиной Витальевной.

В последние дни декабря в социально - реабилитационном отделении при МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» по адресу: г. Гусев, ул. Московская, дом 62 волонтеры ГПТ и МОУ СОШ № 5 провели незабываемые Новогодние утренники для детей с ограниченными возможностями здоровья, а в конце праздника из рук Деда Мороза и Снегурочки все получили сладкие подарки от магазина «Орбита».

Благодаря этим неравнодушным людям дети получили массу положительных эмоций, заряд позитивного настроения на весь предстоящий год.

Коллектив «Комплексного центра социального обслуживания населения» выражает искреннюю благодарность в организации и проведении новогодних мероприятий.

Поздравляем всех с Новым 2018 годом и Рождеством!

С Новым годом! С новым счастьем! Пускай этот год будет таким преданным, ласковым и дружеским, как символ этого Года. Радости в ваш дом, хорошего настроения и исполнения заветных мечт.
Теги: Комплексный центр социального обслуживания населения волонтёры новый год
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