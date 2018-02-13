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В Гусевском округе практически завершены работы по формированию земельных участков

13 февраль 2018, 19:37
В Гусевском округе практически завершены работы по формированию земельных участков
На сегодняшний день в муниципальных образованиях сформировано 398 участков на площади 6,27 тысяч гектаров, из них 373 участка общей площадью 5,88 тысяч гектаров поставлено на кадастровый учет. Об этом стало известно во вторник, 13 февраля, в ходе оперативного совещания регионального правительства.

Министр сельского хозяйства Наталья Шевцова отметила активную работу администрации Правдинского городского округа в этом направлении. Сегодня в этом муниципалитете кадастровые работы не проведены только в отношении 327 гектаров.

Практически завершили кадастровые работы по формированию участков из государственной неразграниченной собственности также Гусевский и Зеленоградский городские округа.

В целом по области в настоящее время требуется провести кадастровые работы на 38 тысячах гектаров, находящихся в распоряжении муниципалитетов.

«Формирование участков из земель сельхозназначения, которыми распоряжаются муниципальные образования, позволит не просто сохранить их в государственной собственности, но и даст возможность пополнить бюджеты муниципальных образований области, ускорит ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель, даст возможность предоставить участки желающим заниматься сельским хозяйством», — заключила Наталья Шевцова.
земельные участки
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