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В 2018 году в Гусевской больнице проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения

16 февраль 2018, 11:35
В 2018 году в Гусевской больнице проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения
Уважаемые жители Гусевского городского округа!

В 2018 году в поликлинике Центральной Гусевской больницы проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования. Задача медиков — выявить риски развития заболеваний и своевременно принять меры, назначив профилактические мероприятия или соответствующее лечение. Каждый гражданин имеет возможность пройти медицинский осмотр в рамках диспансеризации взрослого населения 1 раз в 3 года.

В текущем 2018 году диспансеризации подлежат жители нижеуказанных годов рождения: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.

Уважаемые пациенты, будем рады видеть вас в нашем лечебном учреждении!

Для прохождения диспансеризации вам необходимо обратиться в поликлинику, 3-этаж, каб. № 310, при себе иметь амбулаторную карту и талон амбулаторного пациента.

больница
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