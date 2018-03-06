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Информационный сайт города Гусева

Алексей Силанов и Евгений Михайлов провели личный прием граждан

6 марта 2018, 13:18
Алексей Силанов и Евгений Михайлов провели личный прием граждан
Сегодня депутат Государственной Думы Алексей Силанов совместно с главой администрации МО «Гусевский городской округ» Евгением Михайловым провели личный прием граждан. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жители обратились по вопросам оказания содействия в получении льготного лекарства, предоставления земельного участка в аренду или собственность, газификации и ремонта дорог улицы Пригородная в г. Гусеве, предоставления жилья, а также было одно обращение с просьбой оказания содействия в вопросе наследства квартиры.

Всем пришедшим на прием были даны подробные разъяснения и предложены пути решения вопросов. Каждое обращение взято под личный контроль депутатом Государственной Думы и главой администрации.
приём Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района
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Я
# 1Я
Странно, прием депутата, а местные власти о приеме населения не сообщили!!!
Сегодня, 15:52   ЦитироватьОтветить7

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