Сегодня депутат Государственной Думы Алексей Силанов совместно с главой администрации МО «Гусевский городской округ» Евгением Михайловым провели личный прием граждан. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Жители обратились по вопросам оказания содействия в получении льготного лекарства, предоставления земельного участка в аренду или собственность, газификации и ремонта дорог улицы Пригородная в г. Гусеве, предоставления жилья, а также было одно обращение с просьбой оказания содействия в вопросе наследства квартиры.
Всем пришедшим на прием были даны подробные разъяснения и предложены пути решения вопросов. Каждое обращение взято под личный контроль депутатом Государственной Думы и главой администрации.
Алексей Силанов и Евгений Михайлов провели личный прием граждан
6 марта 2018, 13:18
приём Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района
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