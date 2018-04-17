Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Городская администрация ищет фирму для эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенном месте
Информационный сайт города Гусева

Городская администрация ищет фирму для эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенном месте

17 апреля 2018, 16:01
Городская администрация ищет фирму для эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенном месте
Городская администрация ищет фирму для заключения договора на право эвакуации транспортных средств, припаркованных в неположенном месте, на специализированную стоянку. Информация об этом размещена на сайте конкурсного агентства Калининградской области.

Аукцион состоится 22 мая. Договор с фирмой, которая победит, будет заключён до 31 декабря 2020 года.
Админстрация Гусевского района госзакупки
293 просмотра   |   3 комментария
0
Другие новости по теме
Городская администрация информирует о проведении торгов по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении торгов по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Гусевская администрация извещает о проведении аукциона на право заключения аренды и продажи земли
Гусевская администрация извещает о проведении аукциона на право заключения аренды и продажи земли
Администрация Гусева распродаёт места под установку рекламных конструкций
Администрация Гусева распродаёт места под установку рекламных конструкций
Гость Александр
# 1Гость Александр
Зачем?в нашем городе меньше всего нарушителей парковки,гляньте на приморские города,Черняховск там нужен,а у нас только возле дши,да и возле базара,вокзала на огромной площади почему-то стоит знак ?,больше то и нигде не нарушают ,лучше бы потратили эти деньги на улучшение организации движения в городе
Сегодня, 18:27   ЦитироватьОтветить1
эвакуаторщик
# 2эвакуаторщик
какие деньги
Цитата: Гость Александр
,лучше бы потратили эти деньги на улучшение организации движения в городе

какие деньги? что за люди прочитать текст не могут, но уже начинают комментировать. видимо беда в гусеве с учителями долгое время была раз столько дебилов в эксперты подалось
Сегодня, 19:09   ЦитироватьОтветить1
Гость гость
# 3Гость гость
какие деньги?

Которые попадут не в местный бюджет, а в wink карман эвакуаторщикам...
Сегодня, 20:21   ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»