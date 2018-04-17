Городская администрация ищет фирму для заключения договора на право эвакуации транспортных средств, припаркованных в неположенном месте, на специализированную стоянку. Информация об этом размещена на сайте конкурсного агентства Калининградской области.
Аукцион состоится 22 мая. Договор с фирмой, которая победит, будет заключён до 31 декабря 2020 года.
Городская администрация ищет фирму для эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенном месте
17 апреля 2018, 16:01
Админстрация Гусевского района госзакупки
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