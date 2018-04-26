Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В Гусеве стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

26 апреля 2018, 11:22
В Гусеве стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
В преддверии Дня Победы представители Молодежного актива и Волонтеры Победы города Гусева раздали более 400 черно-оранжевых ленточек и информационных буклетов о том, как их правильно носить. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Получить памятный символ в знак уважения к подвигу советских воинов можно будет вплоть до 9 мая:

  • 7 мая 17.30 — Городской музей (ул. Московская);
  • 8 мая 12.00 — ул. Московская, Городская площадь (ул. Победы), сквер у Лося (ул. Красноармейская), Аллея Славы (пр. Ленина), ул. З.Космодемьянской ;
  • 9 мая 10.00 — ул. Московская, Городская площадь (ул. Победы), сквер у Лося (ул. Красноармейская).

Георгиевскую ленту принято носить на груди слева в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков.
акция День Победы
131 просмотр
0
Другие новости по теме
Гусев присоединился к ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Гусев присоединился к ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
Шанс увидеть самую большую георгиевскую ленту страны в этом году выпадет гусевцам
Шанс увидеть самую большую георгиевскую ленту страны в этом году выпадет гусевцам

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико