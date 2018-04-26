В Гусеве стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
26 апреля 2018, 11:22
В преддверии Дня Победы представители Молодежного актива и Волонтеры Победы города Гусева раздали более 400 черно-оранжевых ленточек и информационных буклетов о том, как их правильно носить. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Получить памятный символ в знак уважения к подвигу советских воинов можно будет вплоть до 9 мая:
7 мая 17.30 — Городской музей (ул. Московская);
8 мая 12.00 — ул. Московская, Городская площадь (ул. Победы), сквер у Лося (ул. Красноармейская), Аллея Славы (пр. Ленина), ул. З.Космодемьянской ;
9 мая 10.00 — ул. Московская, Городская площадь (ул. Победы), сквер у Лося (ул. Красноармейская).
Георгиевскую ленту принято носить на груди слева в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков.