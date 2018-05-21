К акции «На работу на велосипеде» присоединились в Гусеве. Город на востоке области является рекордсменом среди муниципалитетов края по протяжённости велодорожек. Проехать с ветерком можно из одного конца города в другой. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Камеры системы «Безопасный город» направлены и на стоянки, и на велодорожки, и на перекрёстки. В организации безопасного велосипедного движения важна каждая деталь. В последние годы в Гусеве буквально во всех планах по ремонту и реконструкции улиц обязательно предусматривается специальная полоса для велосипедов.
«ГТРК «Калининград»: в Гусеве прошла всероссийская акция «На работу на велосипеде»
21 мая 2018, 13:49акция
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