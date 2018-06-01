В Гусеве отпраздновали День защиты детей

1 июня 2018, 16:51

Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Для озорных и активных гусевских ребятишек в первой половине дня была подготовлена разнообразная праздничная программа.



Каждый из нас должен помнить благодаря кому мы можем с улыбкой встречать каждый день и мирно проживать его в кругу родных и близких. Чувство благодарности героям, защищавшим в разные годы нашу Родину, должно воспитываться с детства. Именно поэтому праздничная программа началась в сквере «Аллея Славы», где дошколята почтили память погибших воинов и возложили цветы к стелам.



Продолжился праздник конкурсом детских рисунков. Ребята с большим азартом принялись рисовать цветными мелками на асфальте все, что навеяло им вдохновение.



Затем на городской площади маленькие жители нашего города под задорные детские песенки посоревновались друг с другом в различных эстафетах и конкурсах. Предприниматель, которая любезно предоставила для организации игровой программы веломобили, подарила воспитанникам детских садов в честь праздника более 75 билетов на прогулку на веломобилях. Билеты они могут использовать в течение лета.



Тем временем на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса также не было скучно. Все желающие могли испытать свою силу и ловкость, пройдя увлекательную полосу препятствий. Те, кто успешно преодолел все испытания, получали сладкие призы.



Вот так ярко, весело и энергично прошел День защиты детей в Гусеве, который был согрет не только теплыми лучами солнца, как и полагается летом, но и радостными детскими улыбками.

218 просмотров