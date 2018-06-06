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В Гусеве началась реализация проекта «Формирование современной городской среды»

6 июня 2018, 17:12
В Гусеве началась реализация проекта «Формирование современной городской среды»
В Гусевском городском округе началась реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», в рамках которого осуществляется благоустройство дворовой территории площадью более 3000 м² в границах квартала улиц Железнодорожной, Менделеева, Ульяновых и Победы.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на данном участке расположено 11 многоквартирных домов, в которых проживает 1362 человека. Здесь будет выполнен ремонта тротуара, дорожного покрытия, установлено уличное освещение, урны, скамейки и автомобильные парковки. Перечисленные работы будет осуществлять подрядная организация ОАО «Гусевский «Райавтодор», ставшая победителем электронного аукциона.

В настоящее время за счет средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2018–2020 гг.» сотрудниками ОАО «Гусев-Водоканал» производятся дополнительные работы — обустройство ливневой канализации.
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