Гусевцы приняли участие в семинаре «Проект комфортной городской среды. Как сделать его конкурентноспособным?»

14 июня 2018, 17:31

В Калининградской областной Думе при поддержке Партии «Единая Россия» прошел семинар «Проект комфортной городской среды. Как сделать его конкурентноспособным?».



Мероприятие в рамках партийного проекта «Городская среда» длилось два дня. На семинаре обсуждались лучшие проекты Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, а также ключевые направления. Во встрече приняли участие главы муниципальных образований, Секретари Местных отделений Партии «Единая Россия», а также эксперты из других регионов страны, среди них вице-президент Союза архитекторов России, профессор Высшей школы урбанистики Дмитрий Наринский, начальник управления инвестиционного анализа Агентства промышленного развития Москвы, MPA Дмитрий Кузнецов и другие.



Из 5 представленных региональными властями проектов Всероссийского конкурса по созданию «Комфортной городской среды» в муниципалитетах, все 5 получили федеральное финансирование в размере 300 миллионов рублей. Городами победителями стали: Гусев Светлогорск, Зеленоградск, Гурьевск и Советск.



Планируется, что в Зеленоградске благоустроят центр города, в Гурьевске возведут «Парк пяти чувств», в Светлогорске обустроят парк у озера Тихое, в Советске реконструируют набережную Немана, а в Гусеве центральную площадь.

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