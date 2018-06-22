В очередной заметке из рубрики «Как было до нас» пойдет рассказ о ярком художнике эпохи Бидермейера Юлиусе Мозере.
Родился Юлиус 25 ноября 1805 года в Гумбиннене. После окончания гимназии в родном городе он много лет учился в Кёнигсберге и Берлине в различных школах и академиях искусств живописи.
С 1837 по 1848 годы он путешествовал по Франции и Италии, изучая приемы художественного мастерства, что было обязательным для того времени.
Имея столь серьезную профессиональную подготовку, Юлиус Мозер во второй половине 19 века считался одним из ведущих живописцев Пруссии. Кроме того, именно он стоял у истоков образования немецкого союза художников после франко-прусской войны.
Умер Юлиус Мозер 24 мая 1879 года в Берлине и там же был похоронен на еврейском кладбище.
Яркий художник эпохи Бидермейера из Гумбиннена
22 июня 2018, 11:23
Как было до нас Интересные факты Гумбиннен
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