/ / / Юрген Декерт — гумбинненский Мутко

После он увлекся гимнастикой и решил посвятить себя изучению теории спортивной науки. Причём основной его деятельностью было рекриационое спортивное направление и массовый спорт.
Долгие годы Декерт работал профессором в Ольденбуржском университета. С 1990 по 2000 годы он занимал пост президента гимнастической Федерации ФРГ, и по сей день является её почетным президентом. В период с 1993 по 2002 годы Юрген Декерт исполнял обязанности заместителя председателя НОК ФРГ.
Юрген Декерт является автором 27 книг о теории спорта, его истории и различных методологических вопросов по физкультуре и спортивной гимнастике. Также по приглашению правительства Бразилия он работал в этой стране в сфере любительского спорта.
Сейчас Юрген Декерт на пенсии.
Владимир Летягин