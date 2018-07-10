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Юрген Декерт — гумбинненский Мутко

10 июля 2018, 12:57
В 1935 году в городе Гумбиннене родился крупный спортивный чиновник ФРГ Юрген Декерт. Он закончил университет Саарбрюкена, где стал доктором философии.

После он увлекся гимнастикой и решил посвятить себя изучению теории спортивной науки. Причём основной его деятельностью было рекриационое спортивное направление и массовый спорт.

Долгие годы Декерт работал профессором в Ольденбуржском университета. С 1990 по 2000 годы он занимал пост президента гимнастической Федерации ФРГ, и по сей день является её почетным президентом. В период с 1993 по 2002 годы Юрген Декерт исполнял обязанности заместителя председателя НОК ФРГ.

Юрген Декерт является автором 27 книг о теории спорта, его истории и различных методологических вопросов по физкультуре и спортивной гимнастике. Также по приглашению правительства Бразилия он работал в этой стране в сфере любительского спорта.

Сейчас Юрген Декерт на пенсии.

Владимир Летягин
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