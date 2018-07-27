Уважаемые предприниматели!
Министерство развития инфраструктуры Калининградской области приглашает принять участие в аукционе на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и их хранению на территории муниципального образования «Гусевский городской округ».
Информацию о Вашей заинтересованности в участии в аукционе можете направить в управление экономического и перспективного развития администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» на адрес электронной почты: prom@admgusev.ru или по номеру телефона 8(40143) 3 60 11.
О времени и месте проведения аукциона будет сообщено дополнительно.
Городская администрация ищет фирму для эвакуации автомобилей
27 июля 2018, 14:06
Админстрация Гусевского района
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