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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация ищет фирму для эвакуации автомобилей

27 июля 2018, 14:06
Городская администрация ищет фирму для эвакуации автомобилей
Уважаемые предприниматели!

Министерство развития инфраструктуры Калининградской области приглашает принять участие в аукционе на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и их хранению на территории муниципального образования «Гусевский городской округ».

Информацию о Вашей заинтересованности в участии в аукционе можете направить в управление экономического и перспективного развития администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» на адрес электронной почты: prom@admgusev.ru или по номеру телефона 8(40143) 3 60 11.

О времени и месте проведения аукциона будет сообщено дополнительно.
Админстрация Гусевского района
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Гость Водитель
# 1Гость Водитель
Свои авто сначала с газона уберите или вам закон не описан.
Сегодня, 14:59   ЦитироватьОтветить2
Гость Гость
# 2Гость Гость
Это точно
Сегодня, 17:47   ЦитироватьОтветить0

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