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Расторгнут договор с компанией, которая пользовалась лесами в Нестеровском, Озёрском и Гусевском районах

27 июля 2018, 21:09
Расторгнут договор с компанией, которая пользовалась лесами в Нестеровском, Озёрском и Гусевском районах
Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области сумело через суд* разорвать договор аренды 313 квадратных километров лесов с ООО «Тимберсервис». Об этом сообщается на сайте Rugrad.eu.

Фирма пользовалась лесами в Нестеровском, Озёрском и Гусевском районах, в том числе, в районе природного парка у Виштынецкого озера.

Изначально лесные участки общей площадью 31 376 гектаров были предоставлены по результатам аукциона ООО «Росбиопром» в июле 2010 года на срок до июля 2020 года. В августе 2014 года ООО «Росбиопром» переуступило свои права аренды ООО «Тимберсервис». Органы власти выразили своё согласие.

В феврале министерство пошло в суд. Его не устроило то, что ООО «Тимберсервис» перестало вывозить вовремя срубленный лес, кроме того, не платило вовремя за аренду. В июне 2017 года министерство и фирма заключили мировое соглашение. Фирме дали срок до 1 сентября 2017 года — вывезти всю заготовленную древесину.

Впрочем, и при проверке 1 ноября 2017 года обнаружилось, что 5 228 кубометров древесины по-прежнему лежат в лесу, никто их никуда не вывозил.

У министерства лопнуло терпение. В ноябре 2017 года оно потребовало расторгнуть договор аренды, а потом пошло в суд.

Выяснилось, что и при проверке 5 июня 2018 года в лесу, прямо в природном парке «Виштынецкий» была найдена не вывезенная древесина — 2 538 кубометров. По правилам древесину необходимо вывезти не позднее 12 месяцев после заготовки (валки).

Арбитражный суд Калининградской области расторг договор аренды*.

По данным kartoteka.ru, ООО «Тимберсервис» принадлежит на 100% компании с ограниченной ответственностью «Сведулф Форвалтнинг АВ», резидирующей в Асторпе (Швеция).

* Решение суда не вступило в законную силу.
лес вырубка леса
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