/ / / Гумбинненские ботаники

1 февраля 2019, 20:03

Густав Альберт Петер

Август Фендлер

Фридрих Юлиус Фон Вангенхайм

Владимир Летягин

В Гумбиннене родились несколько известных ботаников, которые своими трудами внесли значительный вклад в эту науку.Густав Петер родился в 1853 году в семье кузнеца. Он закончил Кёнигсбергский университет. В своё время занимал должности профессора и директора ботанического сада в Мюнхене и Гетингене соответственно.Густав Петер написал известную монографию «Флора германской восточной Африки», которая по сей день имеют огромную ценность. Она издавалась в Берлине с 1928 по 1938 годы несколькими частями. Последняя вышла уже после смерти автора в 1937 году в Гетингене.Также большую известность приобрела его монография о флоре Саксонии, которая издавалась в 1901 году в Гетингене.Помимо всего прочего Густав Петер собрал богатейшую коллекцию растений, которая сейчас находится частично в Берлине, частично в Гетингене.Именем Густава Петера назван известный в Африке кустарник или небольшое деревце «Петеродендрон».Этот человек может послужить примером того, что каждый вопреки всем обстоятельствам может осуществить свою мечту и прожить жизнь так, как сам этого хочет.Август Фендлер родился в 1830 году в Гумбиннене в очень бедной семье. Сразу после рождения умер его отец и мать снова вышла замуж. Несмотря ни на что Фендлер смог получить образование и успел поработать служащим в местном муниципалитете и стражем на границе с Россией.В 30-х годах XIX века Фендлер получил королевскую стипендию, как один из талантливейших молодых людей. Он закончил королевский коммерческий институт в Берлине и получил специальность преподавателя физики. Многие рекомендовали ему продолжить обучение, видя его большие способности. Но у этого талантливого человека были совсем другие интересы.Фендлера с детства влекли дальние страны. В 1835 году он уехал в Америку, объехав её вдоль и поперёк, перепробовав при этом много профессий.В 1841 году Август Фендлер вернулся в Кёнигсберг, где обратился к директору ботанического сада Эрнсту Майеру, предложив себя в качестве агента по сбору образцов растений в северной и южной Америке. В дальнейшем он полностью посвятил себя этому делу.Скончался Август Фендлер в 1883 году.Огромная часть образцов растений Кенигсбержского Ботанического сада была собрана благодаря усилиям Августа Фендлера. Не являясь профессиональным ботаником, он написал множество интересных статей о растениях американского континента, которые были опубликованы на английском языке.Вклад Августа Фендлера в ботанику не остался без следа. Разряд открытых им растений названы его именем. Это несколько видов цветов и кактусов.Непосредственное отношение к биологии имел еще один известнейший ученый XVIII века, который был связан с Гумбинненом. Его звали Фридрих Юлиус Фон Вангенхайм. Известен он тем, что был основоположником дендрологии США.Родился Фон Вангенхайм в 1749 году в Тюрингии. В США во время революции он был офицером в английской армии, где воевал против Д. Вашингтона. Однако, славу ему принесла не военная карьера, а его хобби. Во время хождения по лесам Фридриха Юлиуса Фон Вангенхайма очень сильно интересовала местная фауна, и он постоянно делал разные заметки.После окончания войны Фон Вангенхайм написал ряд научных работ о лесах Америки, которые положили начало дендрологии США.Эти работы привлекли внимание прусского правительства, которое предложило ему возглавить лесное ведомство Пруссии. На этой должности он пробыл с 1788 по 1800 годы, проживая в поместье Ласдинелен под Гумбинненом, которое было даровано ему за труды.Именем Вангенхайма было названо небольшое деревце растущее в США — Аралия Вангенхайма.Скончался Фридрих Юлиус Фон Вангенхайм в 1800 году в своём поместье.