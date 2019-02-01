/ / / Гумбинненские ботаники

Густав Альберт Петер
Густав Петер родился в 1853 году в семье кузнеца. Он закончил Кёнигсбергский университет. В своё время занимал должности профессора и директора ботанического сада в Мюнхене и Гетингене соответственно.
Густав Петер написал известную монографию «Флора германской восточной Африки», которая по сей день имеют огромную ценность. Она издавалась в Берлине с 1928 по 1938 годы несколькими частями. Последняя вышла уже после смерти автора в 1937 году в Гетингене.
Также большую известность приобрела его монография о флоре Саксонии, которая издавалась в 1901 году в Гетингене.
Помимо всего прочего Густав Петер собрал богатейшую коллекцию растений, которая сейчас находится частично в Берлине, частично в Гетингене.
Петеродендрон
Именем Густава Петера назван известный в Африке кустарник или небольшое деревце «Петеродендрон».
Август Фендлер
Этот человек может послужить примером того, что каждый вопреки всем обстоятельствам может осуществить свою мечту и прожить жизнь так, как сам этого хочет.
Август Фендлер родился в 1830 году в Гумбиннене в очень бедной семье. Сразу после рождения умер его отец и мать снова вышла замуж. Несмотря ни на что Фендлер смог получить образование и успел поработать служащим в местном муниципалитете и стражем на границе с Россией.
В 30-х годах XIX века Фендлер получил королевскую стипендию, как один из талантливейших молодых людей. Он закончил королевский коммерческий институт в Берлине и получил специальность преподавателя физики. Многие рекомендовали ему продолжить обучение, видя его большие способности. Но у этого талантливого человека были совсем другие интересы.
Фендлера с детства влекли дальние страны. В 1835 году он уехал в Америку, объехав её вдоль и поперёк, перепробовав при этом много профессий.
В 1841 году Август Фендлер вернулся в Кёнигсберг, где обратился к директору ботанического сада Эрнсту Майеру, предложив себя в качестве агента по сбору образцов растений в северной и южной Америке. В дальнейшем он полностью посвятил себя этому делу.
Скончался Август Фендлер в 1883 году.
Огромная часть образцов растений Кенигсбержского Ботанического сада была собрана благодаря усилиям Августа Фендлера. Не являясь профессиональным ботаником, он написал множество интересных статей о растениях американского континента, которые были опубликованы на английском языке.
Кактусы Фендлера
Рупикола Фендлера
Вклад Августа Фендлера в ботанику не остался без следа. Разряд открытых им растений названы его именем. Это несколько видов цветов и кактусов.
Фридрих Юлиус Фон Вангенхайм
Непосредственное отношение к биологии имел еще один известнейший ученый XVIII века, который был связан с Гумбинненом. Его звали Фридрих Юлиус Фон Вангенхайм. Известен он тем, что был основоположником дендрологии США.
Родился Фон Вангенхайм в 1749 году в Тюрингии. В США во время революции он был офицером в английской армии, где воевал против Д. Вашингтона. Однако, славу ему принесла не военная карьера, а его хобби. Во время хождения по лесам Фридриха Юлиуса Фон Вангенхайма очень сильно интересовала местная фауна, и он постоянно делал разные заметки.
После окончания войны Фон Вангенхайм написал ряд научных работ о лесах Америки, которые положили начало дендрологии США.
Эти работы привлекли внимание прусского правительства, которое предложило ему возглавить лесное ведомство Пруссии. На этой должности он пробыл с 1788 по 1800 годы, проживая в поместье Ласдинелен под Гумбинненом, которое было даровано ему за труды.
Аралия Вангенхайма
Именем Вангенхайма было названо небольшое деревце растущее в США — Аралия Вангенхайма.
Скончался Фридрих Юлиус Фон Вангенхайм в 1800 году в своём поместье.
Владимир Летягин