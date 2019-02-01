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Информационный сайт города Гусева

Гумбинненские ботаники

1 февраля 2019, 20:03
В Гумбиннене родились несколько известных ботаников, которые своими трудами внесли значительный вклад в эту науку.

Густав Альберт Петер



Густав Петер родился в 1853 году в семье кузнеца. Он закончил Кёнигсбергский университет. В своё время занимал должности профессора и директора ботанического сада в Мюнхене и Гетингене соответственно.

Густав Петер написал известную монографию «Флора германской восточной Африки», которая по сей день имеют огромную ценность. Она издавалась в Берлине с 1928 по 1938 годы несколькими частями. Последняя вышла уже после смерти автора в 1937 году в Гетингене.

Также большую известность приобрела его монография о флоре Саксонии, которая издавалась в 1901 году в Гетингене.

Помимо всего прочего Густав Петер собрал богатейшую коллекцию растений, которая сейчас находится частично в Берлине, частично в Гетингене.


Петеродендрон

Именем Густава Петера назван известный в Африке кустарник или небольшое деревце «Петеродендрон».

Август Фендлер



Этот человек может послужить примером того, что каждый вопреки всем обстоятельствам может осуществить свою мечту и прожить жизнь так, как сам этого хочет.

Август Фендлер родился в 1830 году в Гумбиннене в очень бедной семье. Сразу после рождения умер его отец и мать снова вышла замуж. Несмотря ни на что Фендлер смог получить образование и успел поработать служащим в местном муниципалитете и стражем на границе с Россией.

В 30-х годах XIX века Фендлер получил королевскую стипендию, как один из талантливейших молодых людей. Он закончил королевский коммерческий институт в Берлине и получил специальность преподавателя физики. Многие рекомендовали ему продолжить обучение, видя его большие способности. Но у этого талантливого человека были совсем другие интересы.

Фендлера с детства влекли дальние страны. В 1835 году он уехал в Америку, объехав её вдоль и поперёк, перепробовав при этом много профессий.

В 1841 году Август Фендлер вернулся в Кёнигсберг, где обратился к директору ботанического сада Эрнсту Майеру, предложив себя в качестве агента по сбору образцов растений в северной и южной Америке. В дальнейшем он полностью посвятил себя этому делу.

Скончался Август Фендлер в 1883 году.

Огромная часть образцов растений Кенигсбержского Ботанического сада была собрана благодаря усилиям Августа Фендлера. Не являясь профессиональным ботаником, он написал множество интересных статей о растениях американского континента, которые были опубликованы на английском языке.


Кактусы Фендлера


Рупикола Фендлера

Вклад Августа Фендлера в ботанику не остался без следа. Разряд открытых им растений названы его именем. Это несколько видов цветов и кактусов.

Фридрих Юлиус Фон Вангенхайм



Непосредственное отношение к биологии имел еще один известнейший ученый XVIII века, который был связан с Гумбинненом. Его звали Фридрих Юлиус Фон Вангенхайм. Известен он тем, что был основоположником дендрологии США.

Родился Фон Вангенхайм в 1749 году в Тюрингии. В США во время революции он был офицером в английской армии, где воевал против Д. Вашингтона. Однако, славу ему принесла не военная карьера, а его хобби. Во время хождения по лесам Фридриха Юлиуса Фон Вангенхайма очень сильно интересовала местная фауна, и он постоянно делал разные заметки.

После окончания войны Фон Вангенхайм написал ряд научных работ о лесах Америки, которые положили начало дендрологии США.

Эти работы привлекли внимание прусского правительства, которое предложило ему возглавить лесное ведомство Пруссии. На этой должности он пробыл с 1788 по 1800 годы, проживая в поместье Ласдинелен под Гумбинненом, которое было даровано ему за труды.


Аралия Вангенхайма

Именем Вангенхайма было названо небольшое деревце растущее в США — Аралия Вангенхайма.

Скончался Фридрих Юлиус Фон Вангенхайм в 1800 году в своём поместье.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
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