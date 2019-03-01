/ / / Училище Прусской ремесленной палаты на Гартенштрассе

1 марта 2019, 17:14

Владимир Летягин

Развитию различных ремесел в Пруссии предавалась огромное значение. В 1900 году в Инстербурге и Кенигсберге были основаны ремесленные палаты.Палату Инстербурга возглавил мастер из Гумбиннена Э. Каршак. Его мастерская находилось на современной улице Пушкина.Одной из главных задач ремесленной палаты была подготовка мастеров и подмастерьев в различных ремеслах. Каршак поставил перед собой задачу основать в Гумбиннене школу мастеров под патронатом ремесленной палаты Пруссии.В 1904 году была основана индустриальная школа Гумбиннена, которая располагалась на городской площади. В 1944 году в результате бомбардировки союзной авиацией здание этой школы было полностью уничтожено.В 1909 году Прусская ремесленная палата переехала в Гумбиннен. В этом же году Каршак на собственные средства приобрёл землю со старым зданием, где в период с 1910 по 1912 годы была полностью перестроена правая часть здания под нужды школы Прусской ремесленной палаты. Второй собственник, которому принадлежала левая часть здания, категорически отказывался продавать свою долю.Первым директором училища был сам Э. Коршак. На этой должности он пробыл до 1921 года. Его бюст стоял в вестибюле училища.В результате реформ в управлении Пруссией в 1933 году школа ремесленников из Гумбиннена переехала в Кенигсберг.В 1934 году у второго собственника изъяли левую часть здания для нужд Рейха, после чего оно было полностью реконструировано и приобрело знакомый нам вид. Сейчас в этом здании располагается Гусевский политехнический техникум на улице Ульяновых.С 1936 года в этом здании располагалась новая ратуша Гумбиннена.