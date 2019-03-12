/ / / Районный суд Гумбиннена

Долгое время суд располагался в здании на углу улиц Биссмаркштрассе и Роонштрассе. Это поворот с улицы Московской на улицу Ломоносова.
В XIX веке суд Гумбиннена претерпел много реформ. В период с 1901 по 1902 годы для нужд суда было построено здание на Вильгельмштрассе. Это проспект Ленина. Не так далеко от новой постройки находилась тюрьма, которая существовала в этом районе с 1871 года
Здание районного суда Гумбиннена. Фотография сделана в 1935 году.
В тридцатых годах прошлого века суд Гумбиннена возглавлял Доктор Яворски. В его подчинении было 38 сотрудников. С 1935 года районный суд был преобразован в подразделение общегерманской судебно-ювенальной системы.
После Великой Отечественной войны в этом здании располагалось РСУ-5 города Гусева.
Владимир Летягин