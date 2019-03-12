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Информационный сайт города Гусева

Районный суд Гумбиннена

12 марта 2019, 14:43
Здание районного суда Гумбиннена. Фотография сделана в 1910 году.
Районный суд Гумбиннена появился в 1733 году. Судебными чиновниками, как правило, были авторитетные местные жители — купцы или отставные военные. Они не имели юридического образования.

Долгое время суд располагался в здании на углу улиц Биссмаркштрассе и Роонштрассе. Это поворот с улицы Московской на улицу Ломоносова.

В XIX веке суд Гумбиннена претерпел много реформ. В период с 1901 по 1902 годы для нужд суда было построено здание на Вильгельмштрассе. Это проспект Ленина. Не так далеко от новой постройки находилась тюрьма, которая существовала в этом районе с 1871 года


Здание районного суда Гумбиннена. Фотография сделана в 1935 году.

В тридцатых годах прошлого века суд Гумбиннена возглавлял Доктор Яворски. В его подчинении было 38 сотрудников. С 1935 года районный суд был преобразован в подразделение общегерманской судебно-ювенальной системы.

После Великой Отечественной войны в этом здании располагалось РСУ-5 города Гусева.

Владимир Летягин
Гумбиннен история
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Гость Кило Ирисок
# 1Гость Кило Ирисок
После Великой Отечественной войны в этом здании располагалось РСУ-5 города Гусева.

помойму, в советское время РСУ-5 находилась на Толстого, напротив автоколонны - через дорогу
а в этом здании находилась организация ПМК -606
Сегодня, 15:07   ЦитироватьОтветить0
Владимир Летягин
# 2Владимир Летягин
Гость Кило Ирисок,
всегда считал что ПМК-606 находилось на первомайской улице .а на проспекте было рсу больше известное как шарашкина контора . хотя возможно ошибаюсь
Сегодня, 15:22   ЦитироватьОтветить1
Гость Кило Ирисок
# 3Гость Кило Ирисок
Владимир Летягин,
может, еще кто-нибудь что-нибудь вспомнит? smiley
Сегодня, 15:31   ЦитироватьОтветить0
Гость Эдуард
# 4Гость Эдуард
Гость Кило Ирисок,
Не надо путать советское и российское время!
Сегодня, 17:38   ЦитироватьОтветить0
Лика
# 5Лика
РСУ-5 действительно находилось по ул. Толстого, и никогда не было "шарашкиной конторой", в свое время ресторан "Космос", жилые дома построили, может и не без недостатков, но сейчас не лучше строят....
Сегодня, 17:41   ЦитироватьОтветить0
Владимир Летягин
# 6Владимир Летягин
Лика,
вполне может быть , я же сказал что могу ошибаться но в здании суда . однозначно было какое то строительное управление . и оно называлось именно так . надеюсь кто то вспомнит . это надо помнить 50 е начало 60 годов .
Сегодня, 18:15   ЦитироватьОтветить0
да уж
# 7да уж
Владимир Летягин,
ПМК 606 находилось там, где сейчас мойка на Лесной
Сегодня, 19:29   ЦитироватьОтветить0

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