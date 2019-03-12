12 марта 2019, 14:43

Владимир Летягин

Районный суд Гумбиннена появился в 1733 году. Судебными чиновниками, как правило, были авторитетные местные жители — купцы или отставные военные. Они не имели юридического образования.Долгое время суд располагался в здании на углу улиц Биссмаркштрассе и Роонштрассе. Это поворот с улицы Московской на улицу Ломоносова.В XIX веке суд Гумбиннена претерпел много реформ. В период с 1901 по 1902 годы для нужд суда было построено здание на Вильгельмштрассе. Это проспект Ленина. Не так далеко от новой постройки находилась тюрьма, которая существовала в этом районе с 1871 годаВ тридцатых годах прошлого века суд Гумбиннена возглавлял Доктор Яворски. В его подчинении было 38 сотрудников. С 1935 года районный суд был преобразован в подразделение общегерманской судебно-ювенальной системы.После Великой Отечественной войны в этом здании располагалось РСУ-5 города Гусева.