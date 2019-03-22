/ / / Надежда Плевицкая (Винникова) — сестра-сиделка госпиталя русской армии

22 марта 2019, 14:59

Владимир Летягин











В 1879 году в Курской губернии родилась Надежда Плевицкая (Винникова). Она известна в русской истории прежде всего тем, что была любимой певицей Николая II и его жены Александры. Император называл Надежду курским соловьём.Меньше известен тот факт, что во время Первой мировой войны Надежда Плевицкая была сестрой-сиделкой в госпитале Николаевской общины русской армии, а с ноября 1914 года по 1915 год была сестрой в полевом госпитале 73-й пехотной дивизии, за что была награждена орденом Святой Анны. В этом полку служил офицер Шангин, — второй муж Надежды. Она категорически не хотела с ним расставаться после начала войны.Дивизия, в которой работала Надежда, воевала в нашем крае. Об этом рассказывается в мемуарах Надежды Плевицкой, которые издавались во Франции в 1925–1930 годах.Хочется отметить, что Надежда Плевицкая имела огромные гонорары перед началом Первой мировой войны и могла вообще не работать. При этом она не имела никакого медицинского образования и могла только быть сиделкой и выполнять разные обязанности младшего медперсонала. Вероятно, что на этот шаг она пошла из-за своего крестьянского происхождения, так как с детства была приучена к тяжелому труду. Вообще трудно принять тот факт, что певица подобного уровня выполняла роль санитарки.После Великой Октябрьской революции Надежда Плевицкая эмигрировала во Францию. Там она стала очень популярна среди русских эмигрантов.Поворотным моментом в судьбе Надежды Плевицкой стало знакомство с генералом Скоблиным, который в последующем стал её третьим мужем. Он был завербован советской разведкой и жена Надежда стала выполнять его задания, что привело к печальным последствиям.В 1937 году Надежда Плевицкая была арестована французской контрразведкой и умерла в тюрьме города Ренн в 1940 году, где отбывала свое наказание.