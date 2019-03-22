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Надежда Плевицкая (Винникова) — сестра-сиделка госпиталя русской армии

22 марта 2019, 14:59
В 1879 году в Курской губернии родилась Надежда Плевицкая (Винникова). Она известна в русской истории прежде всего тем, что была любимой певицей Николая II и его жены Александры. Император называл Надежду курским соловьём.

Меньше известен тот факт, что во время Первой мировой войны Надежда Плевицкая была сестрой-сиделкой в госпитале Николаевской общины русской армии, а с ноября 1914 года по 1915 год была сестрой в полевом госпитале 73-й пехотной дивизии, за что была награждена орденом Святой Анны. В этом полку служил офицер Шангин, — второй муж Надежды. Она категорически не хотела с ним расставаться после начала войны.



Дивизия, в которой работала Надежда, воевала в нашем крае. Об этом рассказывается в мемуарах Надежды Плевицкой, которые издавались во Франции в 1925–1930 годах.

Хочется отметить, что Надежда Плевицкая имела огромные гонорары перед началом Первой мировой войны и могла вообще не работать. При этом она не имела никакого медицинского образования и могла только быть сиделкой и выполнять разные обязанности младшего медперсонала. Вероятно, что на этот шаг она пошла из-за своего крестьянского происхождения, так как с детства была приучена к тяжелому труду. Вообще трудно принять тот факт, что певица подобного уровня выполняла роль санитарки.


Памятник на родине певицы в Курской области, село Винниково.

После Великой Октябрьской революции Надежда Плевицкая эмигрировала во Францию. Там она стала очень популярна среди русских эмигрантов.

Поворотным моментом в судьбе Надежды Плевицкой стало знакомство с генералом Скоблиным, который в последующем стал её третьим мужем. Он был завербован советской разведкой и жена Надежда стала выполнять его задания, что привело к печальным последствиям.

В 1937 году Надежда Плевицкая была арестована французской контрразведкой и умерла в тюрьме города Ренн в 1940 году, где отбывала свое наказание.

Владимир Летягин


история Гумбиннен
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сердитый
# 1сердитый
Что автор курит? 
В заголовке: "Сестра кирасирского полка". Из той же серии: "Племянница уланского полка". "Жена гусарского полка". 
Шангин был женихом Плевицкой, а не мужем. В госпитале Кирасирского полка Плевицкая не работала, а работала в лазарете 73 пехотной дивизии, в которой служил ее жених Шангин. В Пруссию эта дивизия вступила в ноябре 1914 года. Плевицкая не могла посвятить несколько страниц мемуаров Гумбиннену, так как русская армия в ноябре 1914 года до него так и не дошла. 

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