/ / / В конце апреля передвижной комплекс «Поликлиника» приедет в Гусевский округ

Специалисты мобильного центра здоровья будут вести прием граждан на территории трех муниципалитетов.
Обращаем внимание на то, что непосредственно в муниципалитетах график приема жителей узкими медицинскими специалистами также будет дополнительно размещаться на входе в передвижной комплекс и в районных и городских больницах.
|Дата
|Время
|Место
|Набор медицинских услуг
|1-5 апреля
|10.00 — 14.00
|пос. А. Космодемьянского,
ул. Алданская, 10 (поликлиника)
|Маммография
|8-12 апреля
|10.00 — 14.00
|Правдинский р-н,
пос. Железнодорожный,
ул. Черняховского, 9 (Центральная площадь)
|Специалисты Центра здоровья, экспресс- анализы крови на глюкозу + холестерин, внутриглазное давление, антропометрия.
Маммография, УЗИ, офтальмолог, кардиолог, гинеколог.
|15-19 апреля
|10.00 — 14.00
|Зеленоградский р-н,
пос. Коврово, ул. Балтийская, 53 (Дом культуры)
|Специалисты Центра здоровья, экспресс- анализы крови на глюкозу + холестерин, внутриглазное давление, антропометрия.
Маммография, УЗИ, офтальмолог, кардиолог, гинеколог.
|22-26 апреля
|10.00 — 14.00
|Гусевский р-н, пос. Кубановка, ул. Центральная, 6
(Дом культуры)
|Специалисты Центра здоровья, экспресс- анализы крови на глюкозу + холестерин, внутриглазное давление, антропометрия.
Маммография, УЗИ, офтальмолог, кардиолог, гинеколог.