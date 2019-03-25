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В конце апреля передвижной комплекс «Поликлиника» приедет в Гусевский округ

25 марта 2019, 13:54
В конце апреля передвижной комплекс «Поликлиника» приедет в Гусевский округ
Региональным министерством здравоохранения определен график работы передвижного комплекса «Поликлиника» на территории Калининградской области на апрель.

Специалисты мобильного центра здоровья будут вести прием граждан на территории трех муниципалитетов.

Обращаем внимание на то, что непосредственно в муниципалитетах график приема жителей узкими медицинскими специалистами также будет дополнительно размещаться на входе в передвижной комплекс и в районных и городских больницах.

ДатаВремяМестоНабор медицинских услуг
1-5 апреля10.00 — 14.00пос. А. Космодемьянского,
ул. Алданская, 10 (поликлиника)		Маммография
8-12 апреля10.00 — 14.00Правдинский р-н,
пос. Железнодорожный,
ул. Черняховского, 9 (Центральная площадь)		Специалисты Центра здоровья, экспресс- анализы крови на глюкозу + холестерин, внутриглазное давление, антропометрия.
Маммография, УЗИ, офтальмолог, кардиолог, гинеколог.
15-19 апреля10.00 — 14.00Зеленоградский р-н,
пос. Коврово, ул. Балтийская, 53 (Дом культуры)		Специалисты Центра здоровья, экспресс- анализы крови на глюкозу + холестерин, внутриглазное давление, антропометрия.
Маммография, УЗИ, офтальмолог, кардиолог, гинеколог.
22-26 апреля10.00 — 14.00Гусевский р-н, пос. Кубановка, ул. Центральная, 6
(Дом культуры)		Специалисты Центра здоровья, экспресс- анализы крови на глюкозу + холестерин, внутриглазное давление, антропометрия.
Маммография, УЗИ, офтальмолог, кардиолог, гинеколог.
больница
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