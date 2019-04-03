/ / / В Гусеве открылся военно-патриотический парк «Патриот»

3 апреля 2019, 13:00

В городе Гусеве на территории 11-го армейского корпуса открылся военно-патриотический парк «Патриот». В новом парке школьники, кадеты и юнармейцы будут знакомиться с тем, как живут и как занимаются солдаты в частях постоянной боевой готовности.Символично, что торжественная церемония открытия парка «Патриот» состоялась у мемориала на улице, которая носит имя Героя Советского Союза Юрия Смирнова.В советские годы движение юных смирновцев объединяло тысячи школьников со всех республик СССР, и было одним из важнейших элементов военно-патриотического воспитания молодёжи.