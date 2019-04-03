В городе Гусеве на территории 11-го армейского корпуса открылся военно-патриотический парк «Патриот». В новом парке школьники, кадеты и юнармейцы будут знакомиться с тем, как живут и как занимаются солдаты в частях постоянной боевой готовности.
Роман Кожухов, ио заместителя командира мотострелковой бригады по военно-политической работе:
— Есть учебно-тактическое поле. Если это мероприятие спортивного характера, то мы вначале посещаем комнату воинской славы, рассказываем о боевом пути, а потом проводим мероприятия на спортивном городке.
Символично, что торжественная церемония открытия парка «Патриот» состоялась у мемориала на улице, которая носит имя Героя Советского Союза Юрия Смирнова.
В советские годы движение юных смирновцев объединяло тысячи школьников со всех республик СССР, и было одним из важнейших элементов военно-патриотического воспитания молодёжи.
Василий Коляго, председатель совета ветеранов 18-й гвардейской дивизии:
— Действительно радует, что именно в нашей бригаде, в нашем 11 корпусе возникла такая идея и воплотилась в жизнь. Это и Музей боевой славы, и спортивный городок, и техника, и казармы. Это подготовка, нужно показать, чем живёт армия и мы должны готовить будущих защитников нашей Родины.
В Гусеве открылся военно-патриотический парк «Патриот»
3 апреля 2019, 13:00
военные
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