В городе Гусеве Калининградской области более 100 юношей и девушек филиала кадетского корпуса Андрея Первозванного вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом сообщается на сайте телеканала «Звезда».
Торжественная церемония состоялась на территории кадетского корпуса. Всего на мероприятии присутствовали более 200 человек — представители командования и военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота, администрации города, родители школьников и ветераны Великой Отечественной войны.
После торжественной клятвы школьникам были вручены значки, береты и удостоверения юнармейцев.
Затем ребята возложили цветы к мемориалу воинам Красной Армии, погибшим при штурме Гумбинена и приняли участие в церемонии открытии парка «Патриот» на территории мотострелкового соединения, дислоцированного в Гусеве.
Более 100 кадетов из Гусева пополнили ряды Юнармии
3 апреля 2019, 19:23
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