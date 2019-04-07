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Рудольф Эмиль Антон Мюллер — почетный гражданин Гумбиннена

7 апреля 2019, 12:54
Рудольф Эмиль Антон Мюллер
Рассказывая об известных жителях Гумбиннена, нельзя не упомянуть Рудольфа Мюллера, который родился в 1850 году в городке Фалькенберг. Сейчас это территория Польши.

С 1875 по 1916 годы Рудольф Мюллер преподавал в Гумбиннене ботанику, геологию и метеорологию в реальной школе, которая в итоге объединилась с Фридрихшуле. В этой школе не было гуманитарных предметов, здесь делался упор на естественные науки. Рудольф Мюллер был доктором математических и естественных наук.

Прежде всего Рудольф Мюллер известен тем, что руководил магистратом Гумбиннена во время Первой мировой войны в 1914 году, когда город был оккупирован русскими войсками. Он оставил довольно подробные заметки о пребывании русских войск в Гумбиннене.

Рудольф Мюллер являлся почетным гражданином города Гумбиннена. Улица, где располагалось учебное заведение, в котором он работал, была названа его именем. Сейчас это улица Профсоюзная.

Рудольф Мюллер умер в городе Гумбиннене в 1916 году.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
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