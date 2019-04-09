На оперативном совещании, которое проводил глава администрации Александр Китаев, рассматривался вопрос о формировании участков под ИЖД в черте города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
По информации управления архитектуры в текущем году планируется сформировать 20 участков для предоставления гражданам. Так как есть спрос населения на строительство индивидуальных домов, Александр Китаев распорядился ускорить работу в этом направлении.
В текущем году планируется сформировать 20 участков в черте города под строительство индивидуального жилья
9 апреля 2019, 10:33
строительство
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