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Информационный сайт города Гусева

В текущем году планируется сформировать 20 участков в черте города под строительство индивидуального жилья

9 апреля 2019, 10:33
В текущем году планируется сформировать 20 участков в черте города под строительство индивидуального жилья
На оперативном совещании, которое проводил глава администрации Александр Китаев, рассматривался вопрос о формировании участков под ИЖД в черте города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

По информации управления архитектуры в текущем году планируется сформировать 20 участков для предоставления гражданам. Так как есть спрос населения на строительство индивидуальных домов, Александр Китаев распорядился ускорить работу в этом направлении.
строительство
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П
# 1Протуберанец
Газ, вода, (водоотведение) и электричество сопутствуют этому заделу или "сама, сама, сама"? 
Сегодня, 10:41   ЦитироватьОтветить
20
Ж
# 2Житель СВОЕГО города
Будем изымать земельные участки садовых обществ, расположенных в черте города???  А то в нашем обществе (за афганскими домами) непонятки какие-то по переоформлению документов на общество.  
Сегодня, 10:51   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 3Гость Коля
наверно уже разобрались, где земля военных.
продадут на аукционе МупОбр, а потом изымут МинОбр и так деньги в бюджете МО появятся на дострой моста.
Сегодня, 10:57   ЦитироватьОтветить
00
А
# 4Андрей Красильников
Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать---- http://gg.gg/msblog
Сегодня, 13:22   ЦитироватьОтветить
00

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