8 апреля 2019 года ушла из жизни Симакова Валентина Федотьевна, хранительница народных песен и обрядов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Валентина Федотьевна родилась 18 октября 1930 года на Брянщине в поющей музыкальной семье. В годы войны семья активно помогла партизанам. В марте 1948 года семья Кашуро приехала в Гусевский район, колхоз им. Свердлого.
Работали в колхозе, поднимали из разрухи сельское хозяйство, вечерами пели и водили хороводы.
В 1973 году Валентина Симакова и Антонина Кашуро создают семейный ансамбль «Дарьюшка», который получил широкую известность в Калининградской области и за рубежом.
В 1977–1979 году Валентина Федотьевна и фольклорный ансамбль Чернышевского сельского Дома культуры становятся дипломантом областного телевизионного конкурса «Пою о Родине моей».
С 1979 года Симакова В.Ф. работает заведующей постановочной частью, а затем режиссером народного фольклорного ансамбля пос. Чернышевское Нестеровского района.
В 1981 году Валентина Федотьевна принимает участие в шефских концертах для воинов в период учения войск и сил флота Вооруженных Сил СССР «Запад 81».
В августе 1988 года состоялся Московский Международный фестиваль фольклора. «Дарьюшка» был единственным семейным ансамблем, где были представлены четыре поколения исполнителей народной песни. Его успех был феноменальным и отмечен дипломом оргкомитета, приветственными письмами Министра культуры СССР.
В 1993 году Валентина Федотьевна Симакова приходит работать в Дубровский ЦКС, где создает фольклорный коллектив «Масленица». Свадебные, масленичные, праздничные народные обычаи и обряды ансамбль демонстрировал в городах области. Выступления коллектива транслировались по Калининградскому телевидению. Участвовали в концертах совместно с братьями Заволокиными.
Симакова В.Ф. из года в год на протяжении долгих лет участвовала в областных ярмарках народного творчества, фольклорных фестивалях, конкурсах. Невзирая на почтенный возраст, Валентина Федотьевна всегда была участницей и почетным гостем множества мероприятий городского, районного и областного масштаба.
Обладательница спецприза по итогам областного конкурса «Женщина года 2011» в номинации «Хранительница (продолжательница) национальных ремесел».
С 2010 года Валентина Федотьевна принимала активное участие в ежегодном международном фольклорном фестивале «Истоки» в г. Краснознаменске, где неоднократно награждалась дипломами за сохранение, преумножение и популяризацию исконно народных песен, традиций и обрядов.
Валентина Федотьевна всегда сохраняла активную жизненную позицию, щедро делилась знанием аутентичного фольклора, принимала участие в телевизионных съемках Калининградского телевидения, принимала у себя областные фольклорные экспедиции, активно участвовала в культурной жизни муниципального образования «Гусевский городской округ».
Светлая память о Симаковой Валентине Федотьевне, ее песни навсегда сохраниться в наших сердцах.
ушла из жизни Симакова Валентина Федотьевна, хранительница народных песен и обрядов
11 апреля 2019, 16:40
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