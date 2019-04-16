В Гусеве на нескольких улицах сделают ямочный ремонт дорог

16 апреля 2019, 15:54

По сообщению отдела дорожного хозяйства и транспорта на этой неделе в Гусеве пройдет ямочный ремонт дорог. Работы пройдут на улицах Победы, Красноармейской, Железнодорожной и Зои Космодемьянской.



Также уже начались работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах автомобильных дорог Гусева.



Ориентировочная дата завершения мероприятий 9 мая текущего года.

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