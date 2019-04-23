/ / / Паничев Никита Сергеевич — первый начальник управления по гражданским делам в нашем городе

23 апреля 2019, 14:35

Владимир Летягин

Первым главой нашего города был один из организаторов партизанского движения на Брянщине Паничев Никита Сергеевич. Родился он в 1897 году в Калужской губернии в семье крестьян.Перед Первой мировой войной Никита Сергеевич работал в хлебопекарне города Калуги. Во время Первой мировой войны был солдатом. После её окончания занимал ряд постов в органах Советской власти. Перед началом Великой Отечественной войны работал секретарем райкома на Брянщине.Никита Сергеевич один из немногих партизанских командиров, награждённый в 1942 году орденом Ленина. Для того времени это было огромной редкостью. На Брянщине он дорос до комиссара бригады, которая объединяла несколько отрядов.С 1946 по 1947 годы Никита Сергеевич был начальником управления по гражданским делам в нашем городе. С 1947 года его жизнь была связана с городом Багратионовск. Там он занимал ряд постов в местной администрации, после чего ушёл на заслуженный отдых.