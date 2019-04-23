/ / / Паничев Никита Сергеевич — первый начальник управления по гражданским делам в нашем городе

Перед Первой мировой войной Никита Сергеевич работал в хлебопекарне города Калуги. Во время Первой мировой войны был солдатом. После её окончания занимал ряд постов в органах Советской власти. Перед началом Великой Отечественной войны работал секретарем райкома на Брянщине.
Никита Сергеевич один из немногих партизанских командиров, награждённый в 1942 году орденом Ленина. Для того времени это было огромной редкостью. На Брянщине он дорос до комиссара бригады, которая объединяла несколько отрядов.
С 1946 по 1947 годы Никита Сергеевич был начальником управления по гражданским делам в нашем городе. С 1947 года его жизнь была связана с городом Багратионовск. Там он занимал ряд постов в местной администрации, после чего ушёл на заслуженный отдых.
Владимир Летягин