22 апреля 2019, 23:48

при посещении лесных массивов, дачных участков и при нахождении у открытых водоемов необходимо периодически проводить само- и взаимоосмотры внешних кожных покровов на наличие клещей, пользоваться одеждой обработанной средствами, отпугивающими клещей и насекомых — репеллентами, разрешенными для применения, эти средства выпускаются в виде мазей, гелей, аэрозолей;



при присасывании клещей необходимо обратиться в лечебное учреждение по месту жительства с целью их удаления и исследования на клещевые инфекции;



клещи, удаленные самостоятельно, могут быть лабораторно исследованы в частном порядке;



при повышении температуры тела в течение 14 дней после присасывания клеща, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности, «кольцевого» покраснения в месте укуса, обратиться к врачу по месту жительства необходимо незамедлительно.



Л. Ермилова, старший специалист 1 разряда ТО

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах информирует население, что по данным еженедельного мониторинга на территории округа регистрируется активность клещей. Так по состоянию на 10 апреля 2019 года в Гусевскую ЦРБ обратились 6 человек, пострадавшие от присасывания клещей, из них 2 ребенка.За период 2018 года за медицинской помощью в ЦРБ обратились 165 жителей округа, пострадавших от укусов клещей, в их числе 31 ребенок и 1 подросток.В целях обеспечения безопасности населения от нападения клещей на территории округа проводятся акарицидные обработки территорий детских учреждений, парков, скверов, мест массового отдыха и спорта населения. По состоянию на 10 апреля текущего года обработано 12,042 га территорий, запланированных к обработке.В апреле текущего года начато проведение иммунизации населения округа против клещевого энцефалита (вакцинация и ревакцинация). Вакцина, закупленная за счет средств регионального бюджета, поступит в лечебные учреждения 16–17 апреля 2019 года.Руководители организаций и предприятий, работники которых, осуществляют деятельность в природных условиях, должны создать безопасные условия труда для своего персонала, обеспечив своевременную иммунизацию против клещевого энцефалита сотрудников, оснащение защитной одеждой, противоклещевыми репеллентами.Для того чтобы предохранить себя от присасывания клещей, необходимо соблюдать простые меры предосторожности:Клещевым вирусным энцефалитом можно заразиться, употребив сырое молоко (чаще козье) или молочные продукты без термической обработки. Этот путь заражения называется пищевым или алиментарным. В период вирусемии, которая возникает у зараженного животного, возбудитель попадает в молоко, а потом с некипяченым молоком или молочными продуктами, не прошедшими термическую обработку, попадают в организм человека. Чтобы обезвредить вирус в молоке его достаточно 2 минуты кипятить. Употреблять можно только кипяченое или пастеризованное молоко. Таких простых профилактических мер достаточно для того, чтобы исключить пищевой путь заражения энцефалитом.Для снижения вероятности нападения клещей на домашних животных необходимо создать неблагоприятные условия для их обитания: расчищать территорию, скашивать траву, убирать листву, проводить дератизационные мероприятия (бороться с грызунами). Дойных коз и коров желательно пасти на специально выделенных окультуренных пастбищах. При их отсутствии нужно каждый день осматривать возвращающихся с выпаса животных на наличие присосавшихся клещей.По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами, консультацию можно получить в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах по телефону 8(40143)3-08-28.