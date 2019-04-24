Сегодня коллектив Гусевского музея совместно с Советом ветеранов и Подростково-молодежным клубом ГДК «Волонтеры Победы» провели субботник у памятника воинам уланского и драгунского полков.
Вокруг памятника прибрали территорию и помыли постамент.
Напомним, что памятник был установлен по приказу руководства полка в конце 19 века. Он имеет прямоугольную форму с купольным навершием. Подобные памятники устанавливались в местах постоянной дислокации в той или иной части.
Коллектив Городского музея, Совет ветеранов и волонтеры ГДК прибрались вокруг памятника кавалеристам
24 апреля 2019, 16:29
памятник
0 просмотров | 1 комментарий
Другие новости по теме