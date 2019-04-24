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Информационный сайт города Гусева

Коллектив Городского музея, Совет ветеранов и волонтеры ГДК прибрались вокруг памятника кавалеристам

24 апреля 2019, 16:29
Коллектив Городского музея, Совет ветеранов и волонтеры ГДК прибрались вокруг памятника кавалеристам
Сегодня коллектив Гусевского музея совместно с Советом ветеранов и Подростково-молодежным клубом ГДК «Волонтеры Победы» провели субботник у памятника воинам уланского и драгунского полков.

Вокруг памятника прибрали территорию и помыли постамент.

Напомним, что памятник был установлен по приказу руководства полка в конце 19 века. Он имеет прямоугольную форму с купольным навершием. Подобные памятники устанавливались в местах постоянной дислокации в той или иной части.
памятник
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Г
# 1ГераБуФфон
сюдя по фото- "весь" коллектив Гусевского музея прибирался.... bowtie 
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