Директор Гусевского музея Наталья Ситникова отмечена знаком «Трудового отличия»

8 мая 2019, 18:19

Сегодня Гусевский музей посетила Наталия Сергеевна Мезенцева, президент «Благотворительного Фонда св. Мученика Вонифатия». Для гостьи состоялась экскурсия по постоянной экспозиции музея. Наталья Сергеевна высоко оценила организацию работы музея и его экспозиций, ознакомилась с перспективными планами.



От лица Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Наталия Сергеевна наградила директора Гусевского музея Ситникову Наталью Михайловну знаком «Трудового отличия». Это общественная награда Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России». Знаками награждаются граждане, достигшие больших успехов в производственной, научной, культурной, спортивной и общественной деятельности.



Ситникова Наталья Михайловна: «Это награда для всего коллектива музея, потому что никогда один человек не может сделать то что мы сделали. Это только коллективная работа. И я принимаю эту награду в знак благодарности для всего коллектива. Большое спасибо!»

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