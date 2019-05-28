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Волонтеры навестили ветерана Великой Отечественной войны Должикова Григория

28 мая 2019, 11:59
Волонтеры навестили ветерана Великой Отечественной войны Должикова Григория
Для Волонтеров Победы день города — это очередная возможность навестить очень важных для нас людей — ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтеры Победы побывали в гостях у Должикова Григория — ветерана Великой Отечественной войны и его супруги Татьяны Павловны, ветерана труда.

От имени Молодежного актива ГДК города Гусева Волонтеры Победы поздравили Григория Титовича и Татьяну Павловну с 295-м днем рождения нашего славного города Гусев, передали поздравления, пожелали долгих лет жизни и поблагодарили за мирное небо над головой.

В наставление Волонтерам Победы Григорий Титович и Татьяна Павловна пожелали: Чтобы всегда окружал мир, спокойной жизни, радости, чистого неба и благополучия, чтобы не было войны, достойной жизни.
волонтёры ветераны
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